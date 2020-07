Mancano 90 minuti al termine della2019-20 e la classifica recita:. All'ultima giornata, la squadra die quella disi contenderanno l'ultimo posto disponibile per restare nel massimo campionato; alle 20.45 di domenica,, mentre. Con una vittoria, i rossoblù sono salvi, mentre i giallorossi salentini sono costretti a vincere e a sperare in un passo falso dei rivali. In caso di arrivo a pari punti, si salva il Genoa, in virtù dei risultati negli scontri diretti (Lecce-Genoa 2-2, Genoa-Lecce 2-1)., l'uomo che con una rete al 92' ha regalato la vittoria al Lecce sul campo dell'Udinese, tenendo in piedi le speranze di salvezza della sua squadra. La curiosità ovviamente riguarda il fatto che l'attaccante che mette a rischio la salvezza del Genoa è...(che contribuisce anche a pagargli l'ingaggio). Il classe 1990 ex Milan è infattiPer lui, l'ultima giornata di questo campionato sarà un vero e proprio spartiacque fra presente e futuro.Gli altri due casi particolari li troviamo, centrocampista portoghese classe 1986. Velosoin due fasi (2010-12 e 2016-19) e, soprattutto,, proprietario e presidente del Genoa, avendo. Chissà quale potrebbe essere il suo stato d'animo se, per caso, durante la partita, gli capitasse l'occasione di spingere in rete un pallone che manderebbe in B la squadra del suocero. Da professionista, non abbiamo nessun dubbio sul fatto che farebbe di tutto per fare gol, ma sai che allegria poi il Ferragosto in famiglia...Infine, una situazione non meno delicata è quella che riguarda, è stato un giocatore fondamentale (e capitano) del(2006-10)sia della Primavera che della prima squadra, fra il 2016 e il 2018, prima di. Pure per lui emotivamente non sarà una domenica sera facile, anche se il tecnico croato già ieri sera, dopo la vittoria dell'Hellas sulla Spal,: "La prossima partita? Il Genoa ha significato tanto per me e forse le emozioni non mi hanno permesso di esprimermi al meglio.".