Ruslan Malinovskyi ha detto sì ed è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa.



Dopo l'intesa trovata ieri tra il Grifone e l'Olympique Marsiglia, detentore del cartellino del 30enne ucraino, sulla base di un prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, anche il giocatore ex Atalanta ha dato il suo assenso al rientro in Italia, dodici mesi dopo aver salutato la Serie A.



Un rientro che avverrà questo pomeriggio quando Malinovskyi si sottoporrà al rituale delle visite mediche, in una clinica che per ragioni logistiche non sarà però ubicata nel territorio cittadino. Successivamente il centrocampista firmerà il contratto con la sua nuova squadra, pronto, già domani sera, a seguire i compagni nella sfida contro la Fiorentina dagli spalti del Ferraris.