Non solo Bertolacci.



Terminata la lunga trasferta statunitense, il Milan farà nelle prossime ore rientro in Italia per proseguire la preparazione ma anche per definire le ultime mosse di mercato. Tra i vari incontri in agenda per la dirigenza rossonera c'è anche quello con i colleghi del Genoa. Perinetti e soci arriveranno a Milano per capire quali margini esistano relativamente all'ipotesi di riportare in rossoblù, questa volta a titolo definitivo, Andrea Bertolacci. Comunque vada il faccia a faccia l'impressione è che la trattativa, iniziata al termine dell'ultimo campionato, non proseguirà oltre: o le due società troveranno un accordo in tempi rapidi oppure il Grifone abbandonerà definitivamente questa pista, magari per orientarsi verso un altro milanista, Riccardo Montolivo.



Il discorso in essere tra le due parti potrebbe poi scivolare anche su un altro binario, quello che conduce a Luca Antonelli. Dopo l'arrivo di Ivan Strinic e la conferma di Ricardo Rodriguez, l'esterno mancino è ormai un esubero in rossonero, tanto che da tempo sta cercando una nuova destinazione. La possibilità molto concreta che nei prossimi giorni i liguri si privino di Diego Laxalt, imporrebbe ai rossoblù l'esigenza di colmare quel vuoto sulla sinistra che il solo Criscito non può riempire. Da qui l'idea di riportare a Pegli l'ex capitano, andandosene nel gennaio 2015 per accasarsi nel club in cui si formò da giovanissimo.