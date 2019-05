Sulle orme di Cris Piatek con la speranza di ripercorrere il cammino.



In attesa di conoscere chi sarà il prossimo allenatore del Genoa, il club rossoblù mette a segno il primo colpo di mercato in vista della prossima stagione. Ed esattamente come era successo un anno fa con il bomber successivamente passato al Milan, è ancora una volta la Polonia la terra di conquista dei dirigenti liguri.



Come ricorda questa mattina il Secolo XIX, a sbarcare sotto la Lanterna questa volta sarà però un giovane centrocampista, Filip Jagiello, che con Piatek, oltre al passaporto, condivide anche lo stesso agente.



Acquistato a gennaio per 1,2 milioni di euro e lasciato in prestito semestrale al Zagleb Lublino, club con cui ha debuttato in prima squadra ad appena 15 anni, il promettente 21enne è un regista dai piedi buoni che ha fatto tutta la trafila nelle varie nazionali giovanili del suo paese.