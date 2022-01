Genoa e Roma guardano in Germania alla ricerca di rinforzi. E gli occhi degli uomini mercato rossoblù e giallorossi sembrano essersi posati sul medesimo obiettivo. Almeno per quanto riguarda la fascia destra di difesa.



Stando a quanto riporta il sito francese FootMercato.net, le due formazioni di Serie A avrebbero preso contatti con gli agenti di Bouna Sarr, 30enne terzino senegalese del Bayern Monaco. Il giocatore, cercato anche in Francia da Lille e Bordeaux, al momento ha espresso la propria volontà di restare in Baviera, almeno fino al termine della stagione.