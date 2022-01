Derby di mercato tra Genoa e Sampdoria per un giovane talento di scuola Juve.



Rossoblù e blucerchiati avrebbero entrambi bussato ai cancelli di Vinovo per chiedere in prestito il centrocampista classe 2001 Filippo Ranocchia, attualmente in forza temporaneamente al Vicenza in Serie B.



Proprio il club veneto, tuttavia, starebbe facendo parecchia resistenza di fronte all'ipotesi di cedere il ragazzo prima della fine della stagione in corso.



Lo riporta Sky Sport.