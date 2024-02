Genoa e Samp, incontro in Comune per il Ferraris: 'Avanti assieme'

Genoa e Sampdoria stanno lavorando assieme per presentare un progetto di riqualificazione del Luigi Ferraris che permetta allo stadio di Marassi di ospitare le gare di Euro 2032.



Ad affermarlo è il Comune di Genova, proprietario dello storico impianto di Marassi, attraverso una nota diffusa dopo che in mattinata i vertici dirigenziali dei due principali club calcistici cittadini si erano incontrati con l'amministrazione municipale per discutere della questione.



“Oggi - si legge nel comunicato emanato dell'ente comunale - si sono riunite a Palazzo Tursi le due società Genoa e Sampdoria per esaminare il progetto di ristrutturazione dello Stadio Luigi Ferraris, al fine di renderlo compatibile alle aspettative dei cittadini e dei tifosi per uniformarlo alle norme per la selezione di UEFA Euro 2032. L’amministrazione ha condiviso il progetto ed esprime soddisfazione per l’allineamento delle due società che stanno lavorando congiuntamente con lo scopo di presentarlo in breve tempo“.



Al vertice erano presenti il presidente Alberto Zangrillo, il direttore generale Flavio Riccardella e il chief strategy officer, Alessandro Galleni, per il Genoa e il presidente della Sampdoria, Matteo Manfredi, collegato da remoto, oltre all'architetto Hembert Penaranda, creatore del progetto di restyling.