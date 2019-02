Giornata decisiva quella di oggi per il futuro dello stadio Luigi Ferraris di Genova.



Le dirigenze di Genoa e Sampdoria parteciperanno ad un incontro in Comune per dare il via libera alla nuova concessione congiunta della durata di 99 anni che permetterà ai due club di procedere ai lavori di riammodernamento dell'impianto di Marassi.



Gli interventi già preventivati prevederanno la realizzazione di un terzo spogliatoio riservato alle squadre ospiti, mentre rossoblù e blucerchiati ne avranno uno personalizzato di esclusiva competenza. Nella tribuna inferiore verranno allestiti una serie di sky-box, salottini molto curati dai quali assistere alle partite nel massimo del confort, con il conseguente spostamento della tribuna stampa al livello superiore. Verranno inoltre eseguiti importanti interventi strutturali in diverse parti dello stadio, compresi i servizi igenici riservati al pubblico. Soltanto in un secondo momento verrà poi presa la decisione riguardo all'eventuale realizzazione di attività commerciali e di intrattenimento che consentano la fruizione dell'impianto anche non in prossimità degli incontri.



Incaricata dei lavori sarà la Pessina Costruzione, azienda lombarda che curò la riqualificazione dello Juventus Stadium.