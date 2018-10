Un milione e 400 mila euro: è quanto Genoa e Sampdoria si sono impegnate a pagare al Comune di Genova entro due anni per saldare alcuni debiti pregressi dovuti all'utilizzo dello stadio Luigi Ferraris.



L'accordo, raggiunto nei giorni scorsi ma non ancora formalizzato, è stato rivelato nel corso dell'ultimo consiglio comunale dall'assessore al bilancio Paolo Piciocchi: "Genoa e Sampdoria dovranno versare tranche di 60 mila euro mensili per due anni fino a coprire tutto il debito. Se non rispetteranno il piano di rientro ci rivarremo sulla fideiussione che abbiamo già ottenuto".



Il Comune di Genova, da parte sua, si impegnerà a garantire tutti i servizi di sicurezza che vengono messi in atto in occasione delle partite. La risoluzione del debito permetterà a Genoa a Sampdoria di non essere escluse dal bando per l'acquisto dello stadio Luigi Ferraris, di proprietà del Comune in scadenza il prossimo il 15 agosto. La base di vendita è fissata a 16 milioni e 578 mila euro.