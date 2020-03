Genoa e Sampdoria sarebbero pronte a tagliare di circa un terzo lo stipendio dei propri tesserati nel caso il campionato di Serie A non dovesse concludersi regolarmente.



La mancata disputa anche solo di alcuni turni del massimo torneo nazionale avrebbe gravi ripercussioni economiche sui bilanci delle società calcistiche. Ecco perché, in tale previsione, i club si stanno muovendo per autotutelarsi ed evitare pericolosi passivi di bilancio.



Secondo quanto riporta il sito dell'emittente televisiva genovese Primocanale, le dirigenze rossoblucerchiate sarebbero tra quelle che hanno già preventivato un taglio netto proporzionale alle gare non effettuate per gli stipendi dei propri calciatori