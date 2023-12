Gol ma non solo. Albert Gudmundsson si sta imponendo all'attenzione della Serie A per le reti con cui sta trascinando il Genoa lontano dalla zona calda della classifica. Considerando anche le due segnature messe a segno in Coppa Italia, l'islandese ha fin qui esultato otto volte nelle sedici partite disputate dall'inizio della stagione, viaggiando alla media di una rete ogni due gare. L'ex AZ Alkmaar ha inoltre firmando in prima persona più di un terzo dei 22 gol complessivamente realizzati dal Grifone.



Gud dimostra inoltre di essere particolarmente preciso nelle conclusioni. I suoi tiri verso la porta avversaria sono stati appena nove. Eppure due terzi di essi si sono tramutati in gol.



Ma come detto il suo apporto alla causa rossoblù non si limita alla sola finalizzazione. Gudmundsson risulta utilissimo anche nel creare azioni offensive grazie all'innata dote del dribbling. Fondamentale in cui risulta il secondo giocatore più efficace dell'intera Serie A. Su 44 salti dell'uomo tentati dall'inizio del torneo, Gud ne ha concretizzati 27. Una percentuale del 61,36% battuta di appena due punti soltanto dall'irlandese dell'Udinese Festy Ebosel.



Numeri pazzeschi per un giocatore di 26 anni, praticamente sconosciuto ai più fino a pochi mesi fa.