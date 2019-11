Di fronte l'una contro l'altra sabato sera a Marassi, nel quattordicesimo turno di Serie A, Genoa e Torino potrebbero presto fronteggiarsi anche sul mercato.



Sia rossoblù che granata sono infatti alla ricerca di un esterno sinistro di spinta che possa garantire la copertura dell'intera fascia mancina e per entrambi uno dei principali obiettivi è il 23enne olandese Thomas Ouwejan.



I piemontesi si erano già interessati a lui in estate non arrivando però a concretizzare alcuna trattativa e ripiegando alla fine sul l'ex genoano Diego Laxalt, che però sta rendendo molto al di sotto delle attese. Per il Genoa invece l'attrazione è più recente e sembra essere favorita dalla possibile partenza di Barreca.



L'AZ Alkmaar valuta il cartellino del giocatore attorno ai 7 milioni di euro.