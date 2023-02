Con il mercato invernale appena finito le società sono già al lavoro per pianificare le strategie del futuro nel tentativo di anticipare le mosse in vista della sessione estiva.



Tra chi si sta muovendo ci sono anche Genoa e Udinese, partite alla caccia del medesimo obiettivo. Liguri e friulani sarebbero infatti entrambi sulle tracce di Georges Mikautadze, 22enne attaccante del Metz e della nazionale georgiana.



Attuale capocannoniere di Ligue2, la Serie B francese, il giovane centravanti caucasico è da mesi nel mirino dell'Udinese ma negli ultimi tempi sarebbero diventato un obiettivo anche del Grifone, disposto a portarlo in Italia in caso di promozione in A.



Ne dà notizia SerieBNews.com