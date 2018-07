Genoa e Udinese, in questi giorni in contatto tra loro per il possibile sbarco di Gianluca Lapadula in bianconero, si scoprono anche rivali per un comune obiettivo.



Stando a quanto riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport sia liguri che friulani avrebbero infatti individuato in Federico Ricci del Sassuolo un possibile rinforzo per il proprio attacco.



L'attaccante esterno di scuola Roma venne prelevato in prestito dal Grifone undici mesi fa, alla fine di agosto, su esplicita richiesta dell'allora tecnico rossoblù Ivan Juric. Il suo apporto alla causa del club più antico d'Italia fu però decisamente deludente tanto che nel gennaio successivo il ragazzo tornò a Sassuolo per poi essere immediatamente girato al Crotone.