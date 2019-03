In attesa di scontrarsi in campo, sabato prossimo al Friuli, Genoa e Udinese si fronteggiano nel frattempo anche in orbita mercato.



Secondo la stampa sportiva d'oltralpe rossoblù e bianconeri sarebbero infatti sulle tracce di Billal Mehadji, attaccante franco-algerino del Rennes.



Sul talentoso classe 1999, che a giugno andrà in scadenza di contratto, c'è però forte anche l'interesse della Eintracht Francoforte che potrebbe battere la concorrenza italiana mettendo sul piatto la probabile partecipazione alle coppe europee nella prossima stagione