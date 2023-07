Il Genoa ha ufficializzato attraverso i propri canali l'arrivo dall'Ascoli di Nicola Leali come nuovo portiere alle spalle del titolare Josep Martinez. Questa è la nota sull'account Twitter del club rossoblù: "Nicola Leali è del Genoa. Nato a Castiglione delle Stiviere il 17/02/1993, il portiere vanta 62 presenze in Serie A con le maglie di Frosinone, Cesena e Brescia. Leali ha collezionato 12 partite in Europa League nelle sue esperienze con Olympiacos e Zulte Waregem".