Genoa e Verona lavorano a uno scambio in attacco

Genoa e Verona starebbero lavorando ad uno scambio di attaccanti.



Oggetto delle trattative in essere tra liguri e veneti sarebbero le prestazioni del rossoblù George Puscas e del gialloblù Milan Djuric.



Un colloquio che in realtà era partito da altre basi, ruotando attorno alle attenzioni del Genoa su Thomas Henry e a quelle del Verona per Caleb Ekuban. Profili che tuttavia difficilmente lasceranno le attuali squadre di militanza. Da qui l'idea di virare su obiettivi alternativi ma di pari ruolo.



