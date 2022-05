La retrocessione in Serie B del Genoa avrà pesanti ripercussioni, oltre che sul prestigio del club più antico d'Italia, anche sulle sue finanze.



Rinunciare alla Serie A vuol dire infatti perdere moltissimi soldi in sponsorizzazioni, diritti televisivi e marketing. Anche per questo ormai da diversi anni alle squadre che scendono di categoria è garantito il cosiddetto paracadute, ossia uno strumento economico messo a disposizione da tutti le società di A in grado di compensare almeno in parte le mancate entrate garantita dalla presenza nel massimo campionato.



Secondo quanto stabilito dalla Lega il Genoa rientrerebbe nella Fascia C, cioè quelle delle squadre che negli ultimi quattro anni ne hanno trascorsi almeno tre in Serie A. Tradotto in soldoni significa che ai rossoblù andranno 25 milioni di euro, il massimo garantito per un singolo club.



Al Venezia, altro club già matematicamente retrocesso, di milioni ne andranno invece soltanto 10, avendo militato solamente un anno in A nell'ultimo quadriennio. Cifra che spetterebbe in maniera analoga anche alla Salernitana, in caso di caduta dei campani. Il Cagliari, infine, esattamente come il Genoa, ne prenderebbe anch'esso 25.