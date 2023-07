Da coro dei tifosi trasformato in sfottò anti-Sampdoria a inno ufficiale della nuova campagna abbonamenti.



La colonna sonora del Genoa che si appresta a riabbracciare la Serie A è sempre più Bellissima di Annalisa. Il tormentone della cantante savonese è stato infatti scelto non solo come base musicale dello splendido video realizzato dalla società rossoblù per promuovere la vendita delle tessere di sottoscrizione ai tifosi ma addirittura il titolo stesso della campagna abbonamenti è il medesimo della canzone.



Bellissima. Come la Genova che scorre nelle immagini. Bellissima. Come la stagione che i sostenitori del Grifone si augurano di poter vivere accanto alla loro squadra del cuore.