Genoa, ecco chi può arrivare in caso di mancato di rinnovo di Gilardino

La questione panchina continua a tener campo in casa Genoa.Dopo gli ottimi risultati ottenuti da Alberto Gilardino tra questa e la passata stagione,. Un allenatore dimostratosi in grado non solo di portare buoni risultati alla squadra ma anche di riuscire a valorizzare i tanti giovani messi a sua disposizione dalla società. Un aspetto non secondario per un club che ha nell'autosussistenza una delle priorità del proprio futuro.Tuttavia le recenti parole dell'ex centravanti di Milan e Fiorentina, che ha dichiarato di voler conoscere le intenzioni societarie sul fronte mercato prima di prolungamento il proprio contratto con i rossoblù, hanno messo sul chi va là gli inquilini di Villa Rostan. Che nel dubbio non vogliono farsi trovare impreparati nel caso in cui davvero Gilardino dovesse abbandonare il Grifone.

Tra i nomi sondati per l'eventuale sostituzione del biellese spunta quello dell'ex trequartista della SampdoriaSecondol'attuale tecnico del Mantova sarebbe il nome in cima alle preferenze del club ligure.