Dalla Sampdoria al Genoa, passando per il Palermo.



È stato reso noto questa mattina dal Sole 24 Ore il nome del fino ad oggi misterioso fondo di investimento americano che sarebbe intenzionato ad acquisire il pacchetto di maggioranza del Grifone. Si tratterebbe del gruppo statunitense York Capital, già noto alle cronache calcistiche nostrane per aver provato nei mesi scorsi invano ad acquistare prima la società blucerchiata e successivamente quella rosanero.



Ora l'autorevole quotidiano economico fa sapere che il fondo creato da Jamie Dinan avrebbe deciso di spostare le proprie mire sul club più antico d'Italia. Nei giorni scorsi emissari americani avrebbero anche incontrato l'amministratore delegato rossoblù Alessandro Zarbano, dando vita ad un primo incontro conoscitivo al quale a breve dovrebbero seguirne altri presenziati da Enrico Preziosi.



Ciò che ancora non si conosce è la cifra messa sul tavolo dagli americani e di conseguenza neppure la risposta che darà Preziosi.