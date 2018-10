Il terzo sbarco di Ivan Juric sulla panchina del Genoa avrà inevitabili conseguenze sul modo di stare in campo dei rossoblù.



Il tecnico croato ha una concessione del calcio decisamente più offensiva rispetto a quella di Davide Ballardini e dunque è prevedibile che il suo Grifone possa ritornare ad uno schieramento più votato verso l'attacco rispetto a quello di chi l'ha preceduto. Volendo riassumere questi concetti in schemi si potrebbe dire che dal 3-4-1-2 ballardiniano si passerà al 3-4-3.



Ciò che non dovrebbe cambiare è quindi la difesa a tre, modulo in voga da queste parti fin dai tempi di Gasperini. Un tridente arretrato che avrà il suo corrispettivo anche in attacco, dove a dar manforte alla punta centrale, inevitabilmente Piatek, ci saranno due ali. Va da sé che la linea mediana avrà quindi solo quattro interpreti con i due esterni che avranno compiti più conservativi rispetto a quelli adoperati da Ballardini. Un atteggiamento che potrebbe vedere il contemporaneo avanzamento sulla corsia di sinistra sia di Criscito che di Lazovic, che salirebbero rispettivamente dalla difesa al centrocampo e dal centrocampo all'attacco, con l'inserimento di un terzo difensore di ruolo dietro, probabilmente uno tra Zukanovic e Gunter. Spolli, almeno fino al completo reintegro di Lisandro Lopez, e Biraschi completeranno il pacchetto.



Chi rischia di rimanere spesso ai margini è poi Oscar Hiljemark, mai troppo in sintonia con Juric nella sua precedente esperienza nella seconda parte della stagione 2016/2017. Al suo posto spazio al duo Romulo-Sandro, con il reintegrato Veloso come prima alternativa.



Sulla destra Pereira a centrocampo si giocherà il posto con il fin qui mai utilizzato Lakicevic, mentre in avanti Kouame parte in vantaggio su tutti come punta esterna Da capire infine chi sarà il portiere titolare, se l'esperto Marchetti o il giovane Radu.