Il bell'autunno trascorso daha attirato sul giovane centravanti del Genoa l'attenzione di diversi club pronti a tesserarlo già alla riapertura del mercato di gennaio. Prima di tutti sembra essersi mossoche nella sua ricerca di un vice IbrahimovicAlla corte dei rossoneri si sarebbe poi aggiunta nelle ultime ore, altra squadra alla disperata ricerca di un nuovo numero 9.Per entrambe, così come per qualsiasi altro club eventualmente interessato a Scamacca, il problema è riposto nell'attuale status del, al momentoLa scorsa estate liguri ed emiliani si sono accordati per un trasferimento temporaneo del centravanti a Pegli valido fino al prossimo 30 giugno. Al termine del periodo Scamacca farà rientro alla casa madre neroverde senza che il Grifone possa far valere nei suoi confronti qualsiasi tipo di prelazione o di diritto d'acquisto. Ciò significa chedell'attaccante dell'Under 21 d. Qualora Milan, Fiorentina o chiunque altro decidesse di affondare il colpo immediatamente, il Genoa potrebbe concedere a Scamacca il via libera anticipato a patto di ricevere un. Le cifre di questa eventualità sarebbero ovviamente molto inferiori rispetto alla reale valutazione del giocatore, il cui costo del cartellino si agirerebbe attorno ai 20 milioni di euro. Soltanto una piccola percentuale, ipotizzabile attorno al 10/15%, di questa cifra finirebbe infatti direttamente nelle casse rossoblù.