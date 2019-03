L'ipotesi che il salvatore del Palermo possa essere Enrico Preziosi diventa di giorno in giorno sempre più concreta.



A rinfocolare questa possibilità, spiegando come l'imprenditore irpino possa eventualmente comprare un altro club pur continuando a mantenere il controllo del Genoa, è il numero odierno di Repubblica.



Secondo l'edizione ligure del quotidiano Preziosi starebbe pensando di entrare nell'organigramma societario del club siciliano tramite un fondo gestito da una consorzio di investitori. Un escamotage che permetterebbe al Joker di gestire due società senza incombere nel veto della Lega Calcio.



Sempre secondo Repubblica le trattative per l'acquisizione del Palermo sarebbero in fase piuttosto avanzata, tanto che lo stesso Preziosi si sarebbe esposto in maniera personale al fine di raggiungere il buon esito dell'operazione.