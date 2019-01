fino a giugno. Invece l'attaccante polacco va subitodi euro. Il club rossoblù è al lavoro per sostituirlo col paraguaianodel Betis, ex Roma. Ma non solo: sta trattando il trequartista croatodalla Fiorentina via Juventus. Da dove è di ritorno pure(nella prima metà della stagione in Portogallo allo Sporting Lisbona), che questa mattina ha svolto le visite mediche di rito.Ma non finisce qui, infatti il Genoa va all'assalto del serbodel Chievo e ha in mano altri due centrocampisti sul mercato estero: il danesedel Bordeaux e il giovane ungheresedel MTK Budapest. Senza dimenticare l'interesse per il polaccodel Gornik Zabre. L'ultima pista in ordine di tempo porta adel Leicester, accostato pure a Inter e Roma. E nel ruolo di terzino destro il dg Perinetti sorpassa la Spal nella corsa all'olandesedello Zwolle.GIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su