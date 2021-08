L'esordio del Genoa nella nuova stagione ha finalmente una data e un orario.



Questa mattina la Lega Calcio ha infatti comunicato le collocazioni temporali dei primi due turni di Coppa Italia, il secondo dei quali vedrà entrare in scena anche il Grifone.



La prima uscita ufficiale dei rossoblù nell'annata 2021-22 avverrà venerdì 13 agosto alle 18 a Marassi contro la vincente della sfida in programma sei giorni prima a Perugia tra gli umbri e il Sudtirol. La gara verrà trasmessa in chiaro con diretta tv su Italia 1.



In caso di passaggio del turno i rossoblù affronteranno nei sedicesimi di turni, sempre in gara secca, una tra Salernitana e Reggina per poi eventualmente incrociare il Milan negli ottavi.