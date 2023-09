La Lega Serie A, approfittando della pausa per le nazionali, ha diramato ieri orari, date e collocazione televisiva dei prossimi quindici turni campionato, quelli che porteranno al girone di boa del torneo.



Queste le partite che riguardano il Genoa

5° Giornata: LECCE-GENOA, venerdì 22 settembre, ore 20.45 (DAZN e SKY)

6° Giornata: GENOA-ROMA, giovedì 28 settembre, ore 20.45 (DAZN)

7° Giornata: UDINESE-GENOA, domenica 1 ottobre, ore 15.00 (DAZN)

8° Giornata: GENOA-MILAN, sabato 7 ottobre, ore 20.45 (DAZN e SKY)

9° Giornata: ATALANTA-GENOA, domenica 22 ottobre, ore 18.00 (DAZN)

10° Giornata: GENOA-SALERNITANA, venerdì 27 ottobre, ore 20.45 (DAZN)

11° Giornata: CAGLIARI-GENOA, domenica 5 novembre, ore 15.00 (DAZN)

12° Giornata: GENOA-VERONA, venerdì 10 novembre, ore 20.45 (DAZN e SKY)

13° Giornata: FROSINONE-GENOA, sabato 26 novembre, ore 15.00 (DAZN)

14° Giornata: GENOA-EMPOLI, sabato 2 dicembre, ore 15.00 (DAZN)

15° Giornata: MONZA-GENOA, domenica 10 dicembre, ore 15.00 (DAZN)

16° Giornata: GENOA-JUVENTUS, venerdì 15 dicembre, ore 20.45 (DAZN)

17° Giornata: SASSUOLO-GENOA, venerdì 22 dicembre, ore 18.30 (DAZN)

18° Giornata: GENOA-INTER, venerdì 29 dicembre, ore 20.45, DAZN)

19° Giornata: BOLOGNA-GENOA, sabato 6 gennaio, ore 20.45 (DAZN e SKY)



Contestualmente sono stati ufficializzate anche le collocazioni temporali di sedicesimi e ottavi di finale di Coppa Italia, entrambe in gara secca. Nel primo dei due turni il Genoa affronterà la Reggiana mercoledì 1 novembre a Marassi alle 15. In caso di qualificazione farà visita alla Lazio il 5 dicembre successivo alle 21.