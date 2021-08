Caleb Ekuban è pronto a diventare un nuovo giocatore del Genoa.



Il 27enne italo-ghanese, nato a Verona e cresciuto nel Chievo, dopo le esperienze con Leeds e Trabzonspor nella giornata di oggi firmerà il contratto che lo legherà al Grifone per le prossime tre stagioni.



L'attaccante è infatti atteso a Genova in mattinata per sottoporsi alle visite mediche e poi siglare l'accordo con il club rossoblù che lo acquisterà dalla società di Trebisonda a titolo definitivo per 2 milioni di euro.