La Lega Serie A ha stabilito questo pomeriggio gli orari di inizio delle gare di campionato comprese tra il quarto ed il sedicesimo turno d'andata.



Il Genoa scenderà in campo per cinque volte in quello che una volta era il canonico orario delle 15 di domenica, tre volte il sabato pomeriggio (una alle 15 e due alle 18), una volta all'ora di pranzo domenicale, una alle 18 sempre della domenica e due volte alle 20.30 della domenica, tra cui il derby con la Sampdoria del 25 novembre. Nel mezzo ci saranno inoltre anche il turno infrasettimanale della sesta giornata che si giocherà mercoledì 26 settembre alle 21 e il recupero della prima giornata in casa del Milan, previsto per mercoledì 31 ottobre alle 20.30.



Questo, nel dettaglio, il calendario dei rossoblù:

4^ Giornata: Genoa-Bologna, domenica 16 settembre h. 15

5^ Giornata: Lazio-Genoa, domenica 23 settembre h. 15

6^ Giornata: Genoa-Chievo, mercoledì 26 settembre h. 21

7^ Giornata: Frosinone-Genoa, domenica 30 settembre h. 15

8^ Giornata: Genoa-Parma, domenica 7 ottobre, h. 12.30

9^ Giornata: Juventus-Genoa, sabato 20 ottobre, h. 18

10^ Giornata: Genoa-Udinese, domenica 28 ottobre, h. 15

11^ Giornata: Inter-Genoa, sabato 3 novembre, h. 15

12^ Giornata: Genoa-Napoli, sabato 10 novembre, h. 18

13^ Giornata: Genoa-Sampdoria, domenica 25 novembre, h. 20.30

14^ Giornata: Torino-Genoa, domenica 2 dicembre, h. 15

15^ Giornata: Genoa-Spal, domenica 9 dicembre, h. 18

16^ Giornata: Roma-Genoa, domenica 16 dicembre, h. 20.30