Sono 27 i giocatori del Genoa partiti per Nuestift, dove il club rossoblù svolgerà fino al 24 luglio prossimo la prima parte della preparazione estiva del Grifone.



Del gruppo fanno parte molti giovani, alcuni dei quali potrebbero guadagnarsi un posto nella rosa che Davide Ballardini disegnerà in vista dell'inizio della stagione.



Questo l'elenco completo dei rossoblù presenti in Austria: Kevin Agudelo, Lorenzo Andrenacci, Mattia Bani, Michele Besaggio, Flavio Bianchi, Aleksander Buksa, Andrea Cambiaso, Francesco Cassata, Gabriel Charpentier, Luca Chierico, Jandrei Chitolina, Domenico Criscito, Lennart Czyborra, Mattia Destro, Andrea Favilli, Paolo Ghiglione, Elmando Gjini, Filip Jagiello, Yayah Kallon, Federico Marchetti, Andrea Masiello, Filippo Melegoni, Manolo Portanova, Ivan Radovanovic, Nicolò Rovella, Laurens Serpe, Eldor Shomurodov.