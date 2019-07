E' scattata oggi, con la partenza dall'aeroporto di Genova, la seconda fase della preparazione estiva del Genoa.



Dopo i dieci giorni di lavoro nel fresco della Val Stubai, in Austria, ora il Grifone si sposterà per un'altra settimana e mezza in Francia, nella località bretone di Dinard.



Questo l'elenco dei ventotto giocatori convocati dal tecnico Aurelio Andreazzoli. Tra di essi da notare la conferma del giovane regista della Primavera rossoblù Niccolò Rovella e il rientro del brasiliano Sandro:



PORTIERI: Chitolina Jandrei (1993), Federico Marchetti (1983), Andrei Radu (1997).



DIFENSORI: Davide Biraschi (1994), Domenico Criscito (1986), Jawad El Yamiq (1992), Cristian Romero (1998), Cristian Zapata (1986), Ervin Zukanovic (1987).



ESTERNI: Antonio Barreca (1995), Paolo Ghiglione (1997), Pawel Jaroszynski (1994), Caldeira Romulo (1987).



CENTROCAMPISTI: Francesco Cassata (1997), Oscar Hiljemark (1992), Filip Jagiello (1997), Lukas Lerager (1993), Ivan Radovanovic (1988), Nicolò Rovella (2001), Raniere Sandro (1989), Andras Schafer (1999), Stefano Sturaro (1993).



ATTACCANTI: Andrea Favilli (1997), Sinan Gumus (1994), Christian Kouamé (1997), Goran Pandev (1983), Andrea Pinamonti (1999), Antonio Sanabria (1996).