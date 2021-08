Crescono le conferme sul nome del fondo statunitense con basi a New York e a Miami, in trattativa con il presidente Enrico Preziosi per rilevare il Genoa. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, si chiamerebbe 777 Partners e in un recente passato ha sicuramente già fatto investimenti nella Liga, ma è attivo anche in altri settori. La trattativa fra le parti, sicuramente la più seria e avanzata fra quanti si erano fatti avanti con l'attuale proprietà negli ultimi cinque anni, è iniziata da alcuni mesi, e potrebbe arrivare a conclusione entro le prossime sei settimane.