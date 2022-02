Prosegue l'opera di rinnovamento dei quadri dirigenziali del Genoa portata avanti dalla 777 Partners.



L'ultimo tassello, in ordine temporale, messo dalla proprietà americana riguarda il ruolo di direttore tecnico, da oggi ufficialmente affidato alle mani di Marcel Klos.



Tedesco, classe 1988, Klos arriva dal Vitesse, lo stesso club di provenienza del general manager Johannes Spors. Oltre che in Olanda in due in precedenza avevano già lavorato assieme anche all'Amburgo e al Lipsia.