Albert Gudmundsson ha firmato ieri il rinnovo del suo contratto con il Genoa, allungando l'accordo sino al 30 giugno 2027, con relativo adeguamento dell'ingaggio: come si legge sulla Gazzetta dello Sport, l'attaccante islandese passa da 750mila euro a 1,2 milioni netti all'anno più bonus).



Ora la dirigenza genoana nei prossimi giorni dovrebbe trovare l’accordo con Dragusin, l’altro protagonista di questo primo terzo di campionato, già vincolato sino al 2026, vincolandolo sino al 2027. Radu ha mercato in tutta Europa, ma sembra improbabile che il Genoa possa rinunciare a lui sino a fine stagione. Pagato 260 mila euro dalla Juve, venduto al Genoa per circa 6 milioni, la sua valutazione dopo quindici mesi è già superiore ai 30 milioni. Ha un futuro importante, ma da giugno. Adesso serve al Genoa.