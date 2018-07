Il suo profilo evoca ricordi contrastanti nelle menti dei tifosi del Genoa.

A cominciare da quel cognome.

Sentendo nominare Claudio Spinelli, possibile nuovo centravanti argentino del Grifone, i sostenitori rossoblù non possono non accostarlo ad uno dei presidenti più discussi nella storia del club più antico d'Italia, quel sciu Aldo artefice del miglior Genoa del dopoguerra ma anche di un addio decisamente turbolento risalente ormai a due decenni fa.



Ma i punti di contatto tra i due terminano all'anagrafe, visto che il compito del Pintita (soprannome affibbiatogli in patria per via della somiglianza fisica con Fernando Gago, ex attaccante del Real Madrid definito 'bellezza' dai compagni per via della sua eccessiva vanità) sarà quello di non far rimpiangere i tanti connazionali che l'hanno preceduto in maglia rossoblù: da Milito a Simeone passando per Palacio.



21 anni compiuti due settimane fa, nel primo giorno d'estate, Spinelli è il classico puntero argentino, molto fisico ma dotato anche di una discreta tecnica. Cresciuto nel settore giovanile del Tigre nell'ultima stagione si è messo in luce in prestito nelle fila del San Martin, dove ha messo a segno 5 reti in appena nove partite di campionato.



Oltre al gol tra le sue passioni c'è anche quella della moda, avendo partecipato a diverse sfilate come modello. Un aspetto che più che agli illustri colleghi argentini sembra ricollegarlo ad un altro bomber che da queste parte ha lasciato un segno importante e non solo nelle aree di rigore avversarie: Marco Borriello.



Insomma nel destino del Pintita sembrano esserci tutti gli elementi per non passare inosservato in maglia rossoblù. Ora però spetta a lui dimostrare di essere più bravo in campo che sulla passerella.