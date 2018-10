Nonostante l'avvicendamento in panchina tra Ballardini e Juric le strategie di mercato del Genoa in vista di gennaio potrebbero non essere poi troppo modificate.



L'obiettivo principale resta infatti quello di aggiudicarsi un esterno di sinistra in grado di coprire l'intera fascia. Il principale candidato resta quel Achraf Lazaar già vicinissimo al Grifone lo scorso agosto.



Secondo Il Secolo XIX il laterale marocchino con passaporto italiano attualmente in forza al Newcastle potrebbe finalmente vestirsi di rossoblu facendo il suo ritorno in Serie A dopo le esperienze con Benevento e Palermo.