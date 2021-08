Sarà Adrian Semper il vice di Salvatore Sirigu al Genoa.



Dopo essersi svincolato dal Chievo, precipitato tra i dilettanti in seguito alla mancanza iscrizione alla prossima Serie B, il 24enne portiere croato ha raggiunto l'accordo economico con il Grifone. Nelle prossime ore o, più probabilmente, nei primi giorni della prossima settimana il giocatore sbarcherà in Liguria per sottoporsi al rituale delle visite mediche prima di mettersi a disposizione di mister Ballardini.