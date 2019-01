Il Genoa ha deciso di puntare su Marko Pjaca. Il club del presidente Preziosi ha ricevuto il via libera dalla Juventus per il croato, che alla Fiorentina non sta trovando lo spazio sperato. Come riporta La Nazione, i liguri sono pronti a garantire ai bianconeri l'obbligo di riscatto a fine stagione, a differenza della Viola.