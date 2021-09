Bianca con una banca orizzontale per metà rossa e per l'altra blu all'altezza del petto e il logo societario al centro di essa: con questo disegno, in linea con la tradizione del club più antico d'Italia, si presenta la seconda maglia del Genoa per la stagione appena cominciata.



I veli sulla cosiddetta divisa da trasferta del Grifone sono stati alzati questa mattina sui canali social della società di Villa Rostan, che dopo aver presentato nelle scorse settimane la prima e la terza maglia ora ha chiuso il cerchio presentando anche il secondo kit.



La maglia, come tutto l'abbigliamento agonistico del Genoa, è stata realizzata dalla Kappa, il cui logo viene riportato per tre volte su ciascuna spalla e una votla sul petto a destra. Completato il disegno i bordini rossi e blu delle maniche, quello blu del girocollo e la scritta, sempre in blu, 'Il club più antico d'Italia' sul retro del colletto.