Genoa, ecco la terza maglia in stile Halloween: è interamente nera

A pochi giorni da Halloween,Si tratta di una divisa da gioco completamenteUna tinta inedita per il club più antico d'Italia che mai in passato aveva indossato questi colori.Questo il comunicato diffuso dalla società rossoblù:“Genoa CFC e Kappa impreziosiscono la collezione di maglie per la stagione calcistica 2024/2025 con il lancio di un terzo kit. Questa maglia KOMBAT™ PRO 2025, realizzata in tessuto elasticizzato riciclato e dotata della tecnologia HYDRO-WAY PROTECTION, è caratterizzata da un look elegante e raffinato: si tratta di una jersey interamente nera con dettagli in oro, come il colletto a V, il logo Kappa® e l’iconico stemma del Grifone. Sul retro del collo spicca il lettering in oro “DALL’INIZIO, PER SEMPRE”, un tributo all’identità e alla storia del club più antico d’Italia.

“Anche in questa occasione, Kappa® e Genoa CFC rinnovano il loro impegno nel valorizzare il kit attraverso la predilezione per lo storytelling, lanciando una campagna video esclusiva: “The Golden Dark side of Genoa”. Questo progetto celebra sia la nuova terza maglia sia il tessuto urbano e la multiculturalità della città. Per la realizzazione del lancio è stato coinvolto un team di professionisti, che ha potuto poggiare sulla collaudata creatività di No Panic Agency e sulla film company 010, ben radicata nel territorio e di scena nel 2023 alla mostra internazionale d’arte cinematografica a Venezia, così come su Simone Mariano e dal fotografo Andrea Bianchera, entrambi noti nell’ambito della produzione di shooting fotografici/videoclip musicali e nella scena trap, che hanno saputo catturare l’anima vibrante e unica di Genova. Il risultato è un’opera visiva che esalta l’identità del club e della città, ponendo in risalto alcuni dei simboli e luoghi più suggestivi del capoluogo ligure.

La colonna sonora scelta per accompagnare la campagna è “Genovarabe”, un brano del gruppo rap guidato da Helmi Sa7bi, che mantiene una continuità con il video della terza maglia presentata lo scorso anno. Questa scelta concorre a sottolineare ulteriormente la fusione di culture che caratterizza Genova, un tema dominante nel video, esaltato dalle riprese effettuate nei vicoli e dalla presenza di volti e ambientazioni poli rappresentative.A legare la nuova campagna a quella precedente è anche la protagonista, che ritorna per condurre gli spettatori nell’atmosfera affascinante quanto sfuggente dei caruggi. Quest’anno, il suo look è radicalmente cambiato: il biondo platino del caschetto crea il contrasto con lo stile dark che sfoggiava nel video “The Golden Dark side of Genoa”. Questo dualismo riflette l’archetipo centrale della collezione, che gioca sui contrasti cromatici tra oro e nero, simboli di luce e oscurità, elementi legati a doppio filo nella caratterizzazione della città. L’oro è valorizzato da dettagli esclusivi, come le collane con il logo del Grifone, che arricchiscono il video nell’emblema della correlazione tra squadra e città.

Il progetto ha visto inoltre la partecipazione di due realtà importanti che operano sul territorio. La cooperativa sociale il CESTO–Spazio Comune ha ospitato la produzione ai Giardini Luzzati per le riprese e la base organizzativa. Il centro di solidarietà CEIS, i cui ideali si fondano sull’inclusione e il supporto educativo, ha portato sul set tre ragazzi del team CEIS Genova Sport, fissando un altro fulcro tra progetto e comunità locale. Un simbolo di identità, inclusione e orgoglio per la città di Genova: il Third kit rappresenta l’impegno del Genoa CFC e di Kappa® nel promuovere la contaminazione tra culture e linguaggi, la connessione con il territorio e la straordinaria vivacità del movimento musicale indigeno.

Il Third Kit, costituito dalle varianti KOMBATTM PRO, KOMBATTM Kit adulto e Kit bambino, è disponibile in tutti i punti vendita del Club a Genova e Chiavari, sull’e-commerce ufficiale, in selezionati punti vendita Robe di Kappa® e online su kappa.com.