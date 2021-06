Mattia Perin resta la prima scelta per la porta del Genoa. Le difficoltà per riportare a Pegli l'estremo difensore di proprietà della Juventus tuttavia non mancano e non è quindi così scontato che la trattativa vada necessariamente in porto.



Proprio per questo motivo la dirigenza rossoblù sta vagliando anche diverse piste alternative in modo da cautelarsi in caso di mancato accordo con i bianconeri. Tra i profili sondati quelli più interessanti sono il finlandese Jesse Joronen del Brescia, Salvatore Sirigu Torino e Luigi Sepe del Parma.