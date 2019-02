Prestito oneroso per 18 mesi con diritto di riscatto: sono queste le condizioni con cui il Genoa Ha prelevato Antonio Sanabria dal Betis. Un diritto che tuttavia potrebbe diventare obbligo nel caso si verificassero alcune condizioni durante la permanenza in Liguria dell'attaccante paraguaiano.



A rivelare i quali siano queste condizioni è stato lo stesso giocatore durante un'intervista radiofonica con un emittente del suo Paese. Sanabria diventerà a tutti gli effetti un giocatore di proprietà del Genoa qualora dovesse segnare almeno 9 reti entro la fine di questo campionato oppure 18 complessivamente nel prossimo anno.



In tal caso il Genoa aggiungerebbe 18 milioni ai due già versati nelle casse degli andalusi. Metà di questa cifra verrebbe però destinata alla Roma, titolare di un'opzione che le permetterà di intascare dal Betis metà del ricavo derivante dalla vendita del giocatore.