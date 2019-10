Da ieri sera Thiago Motta è ufficialmente il nuovo allenatore del Genoa.



L'ex centrocampista che già nel pomeriggio aveva diretto il suo primo allenamento nel centro sportivo di Pegli precedentemente aveva avuto modo di firmare il suo nuovo contratto con il Grifone, a undici anni di distanza da quello precedente che lo portò in Liguria nelle vesti di giocatore svincolato, rilanciando una carriera che sembrava destinata ad arenarsi dopo i tanti guai fisici patiti nei mesi precedenti.



Secondo le prime indiscrezione, l'accordo siglato con la società rossoblù prevedrebbe un ingaggio fino a fine stagione con l'opzione di rinnovo per un'ulteriore anno che scatterà in maniera automatica in caso di salvezza.



Non avendo ancora conseguito il patentino Uefa per guidare in prima persona un club di Serie A, cosa che avverrà il prossimo luglio a Coverciano, Motta nei prossimi mesi sarà affiancato in panchina da Roberto Murgita usufruendo di una speciale deroga da parte della Figc.