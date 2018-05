Non sarà Emil Audero la contropartita tecnica messa sul piatto dalla Juventus per arrivare a Mattia Perin.



Il nome del giovane portiere di scuola bianconera, quest'anno messosi in luce in Serie B con la maglia del Venezia, era stato accostato nei giorni scorsi al Genoa come possibile pedina di scambio parziale all'interno dell'operazione che porterebbe l'attuale capitano rossoblù a Vinovo. Tuttavia né la dirigenza juventina né quella genoana sembrano convinte di questa soluzione. I liguri vorrebbero affidare la propria torta ha un portiere già fatto e finito; i piemontesi preferirebbero mandare il ragazzo un altro anno in prestito in un club, anche di cadetteria, dove però sarebbe sicuro di giocare e dunque continuare nel suo percorso di crescita.



Il possibile inserimento di altre contropartite tecniche all'interno dell'affare Perin non sono comunque da escludersi. In particolare al Genoa, da diverso tempo, interessarono due tesserati juventini cresciuti proprio nel settore giovanile del grifone che in bianconero non riescono a ritagliarsi uno spazio soddisfacente. Si tratta di Stefano Sturaro e di Rolando Mandragora. Probabile che se davvero Perin diventerà il nuovo portiere dei Campioni d'Italia almeno uno dei due giovani centrocampisti possa tornare a calcare i prati di Pegli.