Inizierà fuori casa e per la precisione nella Milano rossonera il campionato 2018/2019 del Genoa.



Il sorteggio della prossima serie A avvenuto questo pomeriggio a Milano ha infatti decretato che saranno gli uomini di Rino Gattuso i primi avversari che i rossoblu di Davide Ballardini incroceranno sul proprio cammino. Sette giorni più tardi sarà invece l'Empoli la co-protagonista dell'esordio interno stagionale del Grifone.



Il derby con la Samp andrà in scena alla tredicesima giornata, il 25 novembre, mentre ritorno sulla carta in casa dei blucerchiati si disputerà il 14 aprile.



Per ammirare Cristiano Ronaldo e la sua Juve a Marassi bisognerà invece attendere il nono turno di ritorno, in programma il 17 marzo 2019. Il campionato del club più antico d'Italia si chiuderà con la sfida in trasferta con la Fiorentina.