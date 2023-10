Il rischio più grande è stato scongiurato: l'infortunio muscolare rimediato sabato da Junior Messias pare meno grave del previsto.



Il brasiliano, che aveva saltato la sfida contro il suo ex Milan, è afflitto da una lesione di primo grado al quadricipite della coscia destra e per tanto marcherà visita quasi certamente anche nel prossimo impegno del Grifone, di scena domenica 22 in casa dell'Atalanta.



Quella del Gewiss Stadium dovrebbe tuttavia essere l'unica gara a cui Messias non parteciperà, dal momento che il problema potrebbe essere riassorbito nel giro di un paio di settimane.