Federico Marchetti, portiere del Genoa, parla a Sky Sport del suo passato alla Lazio: "L'ultimo è stato un anno difficile perché non ho chiuso bene. Alla Lazio ho perso il posto in favore di Thomas, che è stato bravo a farsi valere. Io ho sbagliato in primis a restare in un ambiente in cui si era capito che non mi volevano più. Dovevo cambiare quando mi è stato detto che non ero importante. Per questo ringrazio il presidente Preziosi perché ha chiamato per primo. E' stata una trattativa iniziata a febbraio-marzo".