Mbaye Niang è a un passo dal ritorno in Italia. Tre anni dopo l'addio al Torino, il francese sbarca dal Rennes al Genoa. Affare in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni di euro, come riporta Sky. ​Per il nativo di Meulan-en-Yvelines si tratta della seconda esperienza in rossoblù: nel 2015, per lui 14 presenze e 5 gol. In Italia ha indossato anche la maglia del Milan (79 partite e 12 reti) e del Torino (26 presenze e 4 gol).