Un forte richiamo di appartenenza e di identificazione nel territorio di provenienza. Ecco quali sono i motivi che hanno spinto il Genoa ed il suo sponsor tecnico, la Robe di Kappa, a disegnare una terza maglia ufficiale che rimandasse inequivocabilmente al vessillo dell'antica e potente Repubblica di Genova.



Presentata ieri nel corso di una gara amichevole tra la Primavera rossoblù e la prima squadra del Sestri Levante, la nuova t-shirt del Grifone porta impressa la croce rossa su sfondo bianco riconducibile a San Giorgio, tradizionale emblema della potenza marittima cittadina. Un simbolo carico di storia, nato sulle sponde del Mar Ligure prima di diventare un'icona planetaria adottata da molteplici entità, dai cavalieri crociati all'Inghilterra, dalle municipalità di Milano, Londra e Barcellona alla Regione Sardegna, fino ai comuni di Montreal, Melbourne e Perth.



Il perché di questa scelta, anni fa sposata anche dall'Inter, viene esplicitato sul suto ufficiale rossoblù: "E' un omaggio al legame con Genova, i genovesi, gli abitanti della regione. E per rafforzare il messaggio, la terza divisa sarà adottata come seconda dalle rappresentative giovanili. Spetterà dunque a tanti giovani e ragazzi di Genova e provincia (chi meglio di loro?), il compito di esporre in vetrina, in giro per l’Italia, l’emblema di Genova. Il logo del club in bella vista. Genova & il Genoa. Tutto torna. Tutto naturale".



In un calcio sempre più globalizzato anche la riscoperta delle proprie origini può rappresentare un valore aggiunto.