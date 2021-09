Non sono pochi coloro che si sono stupiti nel leggere che nell'elenco dei convocati del Genoa per la trasferta di Cagliari non figura il nome di Felipe Caicedo.



L'attaccante ecuadoriano, fortemente candidato alla vigilia per una maglia da titolare, salterà il viaggio in Sardegna a causa di un affaticamento muscolare accusato nel corso della settimana. Nulla di grave quindi per il neoacquisto del Grifone che tuttavia dovrà attendere ancora prima di fare il suo debutto con la maglia del club più antico d'Italia.